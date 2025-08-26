Die aktuelle Situation der blau-weißen A-Junioren lässt sich mit einer Fußball-Weisheit erklären.

Hatte in Berlin ebenfalls eine Chance zum Torerfolg: Ben Ekobena-Seeger (l./hier gegen Cottbus).

Berlin - Daniel Wölfel schlenderte gedankenversunken über das satte Grün im Stadion Rehberge, hielt einen kurzen Plausch mit seinem Torschützen. Adrian Drews, 17 Jahren jung, hatte alle Hoffnungen auf den ersten zählbaren Erfolg in dieser Saison mit seinem Treffer in der 40. Minute gewahrt. Doch einmal mehr standen Trainer Wölfel und seine U 19 vom 1. FC Magdeburg mit leeren Händen da. „Die fehlende Effizienz zieht sich durch die Spiele“, erklärte der Coach nach dem 1:2 (1:1) am vergangenen Sonntag beim Berliner AK in der Vorrunde C der Bundesliga. „Wir schaffen es einfach nicht, den Ball über die Linie zu drücken.“