SV Fortuna Magdeburg sucht die Leichtigkeit

Mit unterschiedlichen Gefühlen gehen der SV Fortuna und der MSC Preussen in den kommenden Spieltag in der Verbandsliga. Die einen suchen nach ihrer Stabilität, die anderen treten mit dem Rückenwind aus dem ersten Saisonsieg an.

Magdeburg - Am Sonntag tritt der SV Fortuna beim 1. FC Lok Stendal an (14 Uhr). Es ist eine echte Bewährungsprobe für die junge Mannschaft von Trainer Dirk Hannemann. Stendal ist robust, Stendal kann offensiv, Stendal ist ein Spitzenteam in der Verbandsliga. Ein Sieg in Stendal wäre ein Befreiungsschlag für die Elf vom Schöppensteg im Falle eines Erfolgserlebnisses. Nicht nur mit Blick auf das Punktekonto. Auch für den Kopf. „Wir sind gerade ein bisschen gehemmt“, sagte Hannemann im Resümee zur 1:2 (0:1)-Niederlage am Mittwochabend auf heimischem Platz gegen den MSC Preussen. „Uns unterlaufen zu viele Fehler, wir agieren einfach zu umständlich.“ Fortuna sucht aktuell die Leichtigkeit ihres Spiels.