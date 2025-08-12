Fußball-Verbandsliga SV Fortuna muss im dritten Jahr in Folge den Topscorer ersetzen
Angreifer Pierre Stephan Gnaka hat sich überraschend vom Verbandsligisten verabschiedet. Optionen für die Offensive sieht Trainer Dirk Hannemann allerdings genug – darunter auch einen 18-jährigen Neuzugang.
Magdeburg. - Die Nachricht kam für die Verantwortlichen des SV Fortuna Magdeburg ziemlich überraschend. Im Testspiel vor anderthalb Wochen gegen den VfB Ottersleben (2:6) stand Pierre Stephan Gnaka noch auf dem Platz. Beim abschließenden Doppeltest gegen den SV Eintracht Osterwieck (4:1) und die eigene Zweitvertretung (1:1) kam Gnaka am Sonnabend jedoch nicht mehr zum Einsatz. „Er wollte zurück nach Frankreich“, erklärt Fortuna-Coach Dirk Hannemann den plötzlichen Abschied des Angreifers. Für den Verbandsligisten bedeutet dies: „Wir haben jetzt keinen klassischen Zentrumsspieler mehr.“