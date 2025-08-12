Angreifer Pierre Stephan Gnaka hat sich überraschend vom Verbandsligisten verabschiedet. Optionen für die Offensive sieht Trainer Dirk Hannemann allerdings genug – darunter auch einen 18-jährigen Neuzugang.

Pierre Stephan Gnaka (r.) – hier im August 2024 im Landespokal gegen Einheit Wernigerode – verbuchte 20 Scorerpunkte in 30 Pflichtspielen für den SV Fortuna Magdeburg.

Magdeburg. - Die Nachricht kam für die Verantwortlichen des SV Fortuna Magdeburg ziemlich überraschend. Im Testspiel vor anderthalb Wochen gegen den VfB Ottersleben (2:6) stand Pierre Stephan Gnaka noch auf dem Platz. Beim abschließenden Doppeltest gegen den SV Eintracht Osterwieck (4:1) und die eigene Zweitvertretung (1:1) kam Gnaka am Sonnabend jedoch nicht mehr zum Einsatz. „Er wollte zurück nach Frankreich“, erklärt Fortuna-Coach Dirk Hannemann den plötzlichen Abschied des Angreifers. Für den Verbandsligisten bedeutet dies: „Wir haben jetzt keinen klassischen Zentrumsspieler mehr.“