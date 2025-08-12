weather heiter
Magdeburg, Deutschland
  4. Rudern: Von der WM-Strecke zurück ins Klassenzimmer

Jakob Bergmann gewinnt mit dem Ruder-Achter Bronze bei der U-19-Weltmeisterschaft. Nur zwei Tage später steht für den 17-Jährigen vom RC Alt-Werder bereits wieder der Schulalltag an.

Von Lukas Reineke Aktualisiert: 12.08.2025, 17:25
Jakob Bergmann (4 von rechts) feierte mit dem Achter bei der U-19-WM den größten Erfolg seiner Karriere.
Jakob Bergmann (4 von rechts) feierte mit dem Achter bei der U-19-WM den größten Erfolg seiner Karriere. Foto: Detlev Seyb/meinruderbild.de

Magdeburg. - Biologie, Musik, Mathe – 48 Stunden nach dem bisher größten Erfolg der sportlichen Karriere stand für Jakob Bergmann bereits wieder der Alltag an. Am Sonntag gewann der Ruderer vom RC Alt-Werder mit dem Achter noch die Bronzemedaille bei der U-19-Weltmeisterschaft in Trakai (Litauen), am Dienstag hieß es Schulbankdrücken am Domgymnasium.