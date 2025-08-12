Rudern Von der WM-Strecke zurück ins Klassenzimmer
Jakob Bergmann gewinnt mit dem Ruder-Achter Bronze bei der U-19-Weltmeisterschaft. Nur zwei Tage später steht für den 17-Jährigen vom RC Alt-Werder bereits wieder der Schulalltag an.
Aktualisiert: 12.08.2025, 17:25
Magdeburg. - Biologie, Musik, Mathe – 48 Stunden nach dem bisher größten Erfolg der sportlichen Karriere stand für Jakob Bergmann bereits wieder der Alltag an. Am Sonntag gewann der Ruderer vom RC Alt-Werder mit dem Achter noch die Bronzemedaille bei der U-19-Weltmeisterschaft in Trakai (Litauen), am Dienstag hieß es Schulbankdrücken am Domgymnasium.