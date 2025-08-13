Seit zwei Wochen läuft bei den Grün-Roten die Vorbereitung auf die neue Spielzeit. Aus dem etatmäßigen Kader der Vorsaison sind nur noch fünf Spieler verblieben. Doch Trainer und Mannschaft haben einen großen Vorteil.

Magdeburg - Auf dem Papier ist es ein gewaltiger Umbruch gewesen. Gleich elf Talente, die im Juni noch mit der B-Jugend des SC Magdeburg die deutsche Meisterschaft gewonnen hatten, sind in diesem Sommer zum Kader der A-Jugend aufgerückt. Nur fünf Jungs aus der etatmäßigen Mannschaft der Vorsaison sind verblieben. „Wir dürften in der neuen Saison auf jeden Fall zu den jüngsten Teams in der Bundesliga gehören“, schmunzelt Trainer Aaron Hahn mit Blick auf die personellen Bewegungen in seinem Team. Ein großes Kennenlernen ist allerdings nicht nötig.