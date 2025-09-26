Nach dem starken Saisonstart mit Tabellenplatz drei wollen die Grün-Roten in der 3. Liga Nord-Ost weiter nachlegen. Ihr kommender Gegner bleibt dagegen hinter den eigenen Erwartungen zurück.

Jordan Hammer (l.) will mit seiner Mannschaft auch in Flensborg den Erfolgslauf fortsetzen.

Magdeburg - Der Auftakt in die neue Spielzeit hat die eigene Erwartungshaltung übertroffen. Mit drei Siegen und einem Remis stehen die SCM-Youngsters nach fünf Partien auf dem dritten Rang der 3. Liga Nord-Ost. „Der Saisonstart war gut“, sagt Trainer Christoph Theuerkauf, „jetzt heißt es, weiterhin gierig zu sein. Wir müssen den nächsten Schritt beim Thema Gier nach Erfolg gehen.“ Das bedeutet auch: Zu Gast beim DHK Flensborg wollen die Grün-Roten an diesem Samstag um 17 Uhr den dritten Auswärtssieg in Folge nachlegen.