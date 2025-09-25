Fußball-Verbandsliga SV Fortuna: Mit breiter Brust zum nächsten Spitzenspiel
Mit dem SSC Weißenfels und dem 1. FC Bitterfeld-Wolfen haben die Neustädter schon zwei Topfavoriten auf die Meisterschaft geschlagen. Nun reist die Fortuna als Tabellenführer zum zweitplatzierten SV Blau-Weiß Zorbau.
Magdeburg - Nach der erfolgreichen Englischen Woche mit neun Punkten wartet der nächste Kracher auf die Verbandsliga-Fußballer des SV Fortuna Magdeburg. Als Tabellenführer reist das Team von Dirk Hannemann am Sonnabend zum zweitplatzierten SV Blau-Weiß Zorbau (Anstoß: 14 Uhr). Dann wollen die Neustädter ihre Leistungen der vergangenen Wochen bestätigen: „Wenn wir an das glauben, was wir können, dann geht eine Menge“, sagt Hannemann.