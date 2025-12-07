Der Verbandsligist muss mit einem Punkt gegen Haldensleben leben. Auch, weil Neustädter keine großen Chancen kreieren kann.

Dirk Hannemann vermisst die Leichtigkeit in seiner Mannschaft, mit der sie bislang neun Siege gefahren hat.

Neustadt - Einige Augenzeugen unter den 127 Zuschauern haben über ein schlechtes Spiel berichtet, über ein Mittelfeldgeplänkel, über eine konventionelle Abwehrarbeit, über wenige Chancen. Und Dirk Hannemann hat alles bestätigt. Natürlich nicht im neutralen Ton, sondern mit einiger Enttäuschung in der Stimme. Gesprochen haben die Fortunen am Freitagabend nicht mehr über ihren Auftritt am heimischen Schöppensteg. Am Sonnabend bei der Weihnachtsfeier werden sie das Thema ebenfalls schwungvoll umgangen haben. „Aber beim Training werden wir darüber reden“, berichtet der 55-jährige Coach. Müssen sie drüber reden.