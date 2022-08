Ligastart vor Augen Theuerkauf plant langfristig als Trainer der SCM-Youngsters

Christoph Theuerkauf fiebert dem Saisonstart in der 3. Handball-Liga. Am 3. September coacht die SCM-Legende in Aue erstmals die Youngsters in einem Pflichtspiel. Die vergangenen Wochen hat „Theuer“ genutzt, um die Mannschaft auf die Saison einzustimmen und sich selbst in der alten Heimat einzuleben.