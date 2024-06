Mit 38 Treffern schoss Sven Pindur den Post SV zur Meisterschaft in der Landesklasse 2. Den Schritt in die Landesliga wird der 27-Jährige allerdings nicht in der Spielhagenstraße gehen.

Magdeburg. - Mit den Landesklasse-Fußballern des Post SV Magdeburg konnte Sven Pindur in der abgelaufenen Saison gleich zwei Punkte seiner persönlichen Checkliste abhaken: „Ich war in meinem Leben noch nie Meister geworden und hatte auch noch nie eine Torjägerkanone geholt“, erzählt der Angreifer. Beides sollte sich in der Saison 2023/24 ändern. Mit 38 Treffern schoss sich Pindur nicht „nur“ mit großem Vorsprung an die Spitze der Torjägerliste der Landesklasse 2, sondern hatte damit auch einen riesigen Anteil an der Meisterschaft der Postler. „Der Erfolg mit dem Team bedeutet mir natürlich mehr“, unterstreicht der Fußballer, der am Freitag seinen 27. Geburtstag feiert.