Magdeburg - Justus auf dem SUP-Board, Anna und Dirk im Kanu-Zweier: Sie waren die etwas anderen Helden beim 1. Magdeburger Triathlons am Trog. Weil die große gelbe Boje am Wendepunkt den hohen Wellen nicht standhalten konnte, übernahmen die Dame und die beiden Herren ihre Aufgabe, paddelten gegen das nasse Ungemach auf der Trogbrücke bis zur eigenen Erschöpfung an, um den Athleten einen Orientierungspunkt zu geben. „Das waren wirklich harte Bedingungen“, sagte Christian Gramm vom Riemer MTC, der diesen Wettkampf organisierte, nach seinem Zieleinlauf am Pfingstsonntag. Er selbst hatte seine englische Woche nach dem Uni-Triathlon des USC am vergangenen Mittwoch nun mit dem zehnten Gesamtplatz beendet. Und war es trotz des Sturms eine gelungene Premiere?

