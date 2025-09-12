Die Stadtfelder starten an diesem Wochenende in die erste Regionalliga-Saison ihrer Vereinsgeschichte. Sie starten in bewährter Formation - aber in einer anderen Reihenfolge. Und sie gehen mit diesem Ziel in die neue Serie.

Stadtfeld - Ist der Mann etwa aufgeregt? Dieser 51-jährige Routinier, der schon alles erlebt hat? „Das kommt vielleicht noch“, sagte Marin Kostadinov vor einigen Tagen am Telefon. „Aber in erster Linie ist die Vorfreude groß, jetzt endlich loslegen zu können.“ Loslegen in der Tischtennis-Regionalliga Süd, in die der TTC Börde zum ersten Mal in seiner Vereinsgeschichte startet. Loslegen an heimischer Platte in der Halle an der Steinigstraße, wo das Quartett seinen Auftakt mit einem Doppelspieltag abhält. Und loslegen in neuen Rollen, die sich die Mannschaft selbst zugewiesen hat.