Nach zwei Siegen in Folge in der 3. Liga Nord-Ost fordern die Grün-Roten am Sonntag einen Aufstiegsanwärter heraus. Was für seine Schützlinge sportlich eine große Herausforderung darstellt, ist für Trainer Christoph Theuerkauf das Wiedersehen mit einem Mentor.

Magdeburg - Christoph Theuerkauf hat sich in der Vergangenheit einiges von Uwe Jungandreas abschauen können. „Für die A-Lizenz habe ich im letzten Jahr bei Uwe hospitiert. Da habe ich viel gelernt“, erzählt der Coach der SCM-Youngsters. „Jetzt können wir gucken, ob ich von ihm etwas mitnehmen konnte, das ich nun gegen ihn verwenden kann“, ergänzt Theuerkauf mit einem Schmunzeln. Denn am Sonntag stehen sich beide zum ersten Mal als Trainer an der Seitenlinie gegenüber, wenn die Youngsters den EHV Aue in der Lakenmacher-Halle empfangen (17 Uhr).