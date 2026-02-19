Während die HSV-Frauen in der Handball-Oberliga von Sieg zu Sieg eilen, wartet der Post SV nach der Niederlage im Stadtderby weiterhin auf den ersten Punkt des Jahres.

Jolina Kramer (M.) gewann mit dem HSV das Stadtderby gegen den Post SV – hier Anne (l.) und Romy Stutz – nach einem Vier-Tore-Pausenrückstand noch mit 38:32.

Magdeburg - Die Handballerinnen des HSV Magdeburg klopfen an das Tor zur Regionalliga. Mit zuletzt sechs Erfolgen in Serie festigte das Team seinen Platz in der Spitzengruppe und liegt nur einen Punkt hinter Oberliga-Tabellenführer Union Halle-Neustadt III.