Der BSV 93 feiert seinen 16. Saisonsieg und seinen besten Werfer. Dabei musste Till Wagner zuletzt gegen Staßfurt II eine besondere Rolle übernehmen.

Olvenstedt - Folgende und auch erklärungswürdige Geschichte hat Fabian Walter einmal zum Besten gegeben: Als weder er, damals noch der Torhüter des BSV 93 und nicht der Trainer, noch Justin Willitzki sich einst durchringen konnten, das Trikot mit der Nummer eins zu tragen, griff der Rückraumshooter der Olvenstedter beherzt zum Dress und läuft seither mit der niedrigsten einstelligen Ziffer auf dem Rücken über die Platte. Till Wagner hatte es sich nicht nehmen lassen, sich als Feldspieler die kuriose „1“ überzuziehen, was natürlich eine gewisse Verpflichtung nach sich zieht. Das wird ihm hoffentlich jemand gesagt haben.