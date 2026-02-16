weather schneeregen
Magdeburg, Deutschland
  4. Fußball-Landesliga: VfB Ottersleben und Arminia Magdeburg tanken Zuversicht

Sowohl der VfB Ottersleben als auch der SV Arminia präsentieren sich kurz vor dem Restart in der Landesliga Nord in einer starken Verfassung – trotz aller Widrigkeiten.

Von Daniel Hübner 16.02.2026, 18:33
Cedric Tittel hat mit dem VfB (r./gegen Yehor Petrov) trotz einer schwierigen Vorbereitung an Qualität nicht verloren. Nun will die Elf vom Schwarzen Weg gegen Oschersleben mit einem Sieg in die Rückrunde starten.
Cedric Tittel hat mit dem VfB (r./gegen Yehor Petrov) trotz einer schwierigen Vorbereitung an Qualität nicht verloren. Nun will die Elf vom Schwarzen Weg gegen Oschersleben mit einem Sieg in die Rückrunde starten. Foto: Eroll Popova

Ottersleben/Buckau. - Oschersleben kann kommen. Dieses Spitzenspiel gleich zum Rückrunden-Start in der Fußball-Landesliga Nord. Der VfB Ottersleben ist als Tabellenzweiter am kommenden Freitag (19 Uhr) Gastgeber des Vierten. Nur drei Punkte trennen die beiden Mannschaften. Aber VfB-Trainer Oliver Malchau blickt dem Duell zuversichtlich entgegen. Vor allem nach dem Kantersieg im Test gegen die SG Reppichau.