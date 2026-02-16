Fußball-Landesliga VfB Ottersleben und Arminia Magdeburg tanken Zuversicht
Sowohl der VfB Ottersleben als auch der SV Arminia präsentieren sich kurz vor dem Restart in der Landesliga Nord in einer starken Verfassung – trotz aller Widrigkeiten.
16.02.2026, 18:33
Ottersleben/Buckau. - Oschersleben kann kommen. Dieses Spitzenspiel gleich zum Rückrunden-Start in der Fußball-Landesliga Nord. Der VfB Ottersleben ist als Tabellenzweiter am kommenden Freitag (19 Uhr) Gastgeber des Vierten. Nur drei Punkte trennen die beiden Mannschaften. Aber VfB-Trainer Oliver Malchau blickt dem Duell zuversichtlich entgegen. Vor allem nach dem Kantersieg im Test gegen die SG Reppichau.