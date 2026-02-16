Sowohl der VfB Ottersleben als auch der SV Arminia präsentieren sich kurz vor dem Restart in der Landesliga Nord in einer starken Verfassung – trotz aller Widrigkeiten.

Cedric Tittel hat mit dem VfB (r./gegen Yehor Petrov) trotz einer schwierigen Vorbereitung an Qualität nicht verloren. Nun will die Elf vom Schwarzen Weg gegen Oschersleben mit einem Sieg in die Rückrunde starten.

Ottersleben/Buckau. - Oschersleben kann kommen. Dieses Spitzenspiel gleich zum Rückrunden-Start in der Fußball-Landesliga Nord. Der VfB Ottersleben ist als Tabellenzweiter am kommenden Freitag (19 Uhr) Gastgeber des Vierten. Nur drei Punkte trennen die beiden Mannschaften. Aber VfB-Trainer Oliver Malchau blickt dem Duell zuversichtlich entgegen. Vor allem nach dem Kantersieg im Test gegen die SG Reppichau.