Nach der elften Saisonniederlage haben die Magdeburger nun einen erheblichen Rückstand auf das rettende Ufer. Das könnte sich für den Schlussspurt tatsächlich positiv auswirken.

Konstantin Kaloyanov wechselte während der Partie von Außenangriff auf die Liberoposition.

Altstadt - Manchmal sind es die ungewöhnlichen Entscheidungen, die einen neuen Impuls geben. Solch eine Entscheidung musste am Sonnabend Dennis Raab treffen, in der Drittliga-Begegnung seiner USC-Volleyballer gegen die VSG Lübeck. Weil die Magdeburger im zweiten und dritten Satz in der Annahme schwächelten, beorderte der Coach Konstantin Kaloyanov vom Außenangriff auf die Liberoposition und ersetzte damit Wilhelm Bartsch. Der Wechsel zeigte Wirkung. Aber er verhalf aber nicht zum Sieg.