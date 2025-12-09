Die Magdeburger verlieren ein intensives Drittliga-Match gegen den Eimsbütteler TV. Auch, weil der Diagonalangreifer der Gäste plötzlich den Ball trifft.

Tom Heidecke (M.) hat sich mit dem USC bravourös durch das Mtach gekämpft und am fünften Saisonsieg geschnuppert. Doch im Tiebreak lief es gegen die Magdeburger.

Magdeburg - Sie wollten nicht traurig sein, sie konnten nicht traurig sein. Sie hatten sich ein intensives Match geliefert mit einem Gegner, der zu den vielen direkten Konkurrenten des USC im Abstiegskampf der 3. Liga Nord gehört. Sie hatte nur die Kraft am Ende verlassen, als zudem ein Diagonalangreifer sein spätes Comeback in dieser Partie feierte. „Es war grundsätzlich ein Spiel auf hohem Niveau beziehungsweise mit einer hohen Intensität. Ich wäre nur enttäuscht gewesen über die Niederlage, wenn wir auch eine schlechte Leistung gezeigt hätten“, resümierte Dennis Raab, der Trainer der USC-Volleyballer.