Magdeburg. - Der USC Magdeburg ist Meister. Entsprechend meisterlich präsentierten sich die Elbestädter zuletzt in der Regionalliga Nordost gegen den VfK Südwest. „Es war schön, dass man die Meisterschaft spielerisch bestätigen konnte und nach dem Sieg die Trophäe bekommen hat“, berichtete Dennis Raab. Mit 3:0 (23, 19, 21) gewann sein Team gegen den Tabellenzweiten. Der Trainer der Volleyballer war froh darüber, dieses ausgerufene Ziel so souverän erreicht zu haben.

„Der Anspruch war immer da. So sind wir auch in die Saison gegangen. Das war letztlich das Ziel“, meinte der Coach, der ein Lob an seine Jungs aussprach: „Wir haben gegen jede Mannschaft mindestens einmal gewonnen.“ Bis dato entschied der USC nämlich 16 von 19 Begegnungen in der Staffel mit insgesamt elf Teams für sich. Raab: „Da war keiner, der uns dominiert hat. Selbst wenn die Sätze mal knapp gewesen sind, waren wir immer anpassungsfähig.“

Doch nicht nur das. Das Team um Kapitän Tom Heidecke verfügte über die „Ausgewogenheit im Kader, die in der Summe den Erfolg möglich gemacht hat“, befand Raab. Der 38-Jährige und der USC wählten nach dem Abstieg aus der 3. Liga in der vorigen Saison einen bestimmten Weg. Sie bauten auf die Mischung aus Routiniers und jungen Akteuren.

Planungen für die 3. Liga laufen

„Den Großteil der Spieler kannte ich ja bereits. Bennet Drebenstedt kam zurück und Paul Eisel ist dazugestoßen. Wir konnten somit aus der Erfahrung schöpfen und dem breiten Kader rund um die jungen Spieler, die neue Energie ins Team hereingebracht haben.“ Die Jungspunde um Zakariya Diab arbeiteten sich immer weiter ins Team hinein, während die erfahrenen Akteure um Heidecke, Gunnar Griep und Eisel „die richtigen Entscheidungen in kritischen Situationen trafen und mit Drucksituationen gut umgegangen sind“, erkannte Raab, der ergänzte: „Sich so als Mannschaft behaupten zu können, das hat fast immer sehr gut funktioniert. Dass man das über fast 20 Spiele konstant schafft, ist schwierig.“

Doch der USC hat es dennoch geschafft – trotz der Gegenwehr der Kontrahenten. „Gerade über den Januar hinaus nach der Niederlage in Burg (1:3/d. Red.) aufgrund einer Krankheitsmisere haben wir gemerkt, dass wir mehr machen müssen. Es war kein Gegner gewillt, sich kampflos aufzugeben“, beobachtete Raab.

Sein USC Magdeburg ging dennoch die letzten entscheidenden Schritte in Richtung Meisterschaft. In Richtung Aufstieg. „Die Entscheidung war vor der Saison getroffen, dass wir aufsteigen möchten. Dafür mussten wir Meister werden. Das haben wir geschafft“, so der Übungsleiter, der schon auf die neue Serie schielt. Vor allem blickt er darauf, wie es personell weitergeht. Raab: „Das wird schon ein Stück weit gemacht. Man kann es erst komplett in Angriff nehmen, wenn die Saison zu Ende ist.“

Dies ist dann am 17. März nach der Partie beim Verfolger SV Schulzendorf der Fall. „Das ist ein Spitzenspiel unter dem Aspekt, dass wir 50 Punkte erreichen und mit einem Sieg aus der Saison gehen wollen“, so Raab, dessen Team aktuell bei 48 Zählern steht.

USC: Eisel, Liebsch, Papsin, L. Teege, Struwe, Griep, Hügerich, Wustrau, Heidecke, J. Teege, Matthies, Meyer, Bartsch