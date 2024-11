Am Doppelspieltag in Liga drei unterliegt der USC den eigenen Schwankungen – und fährt drei wichtige Punkte ein.

Magdeburg - Plötzlich ergaben sich Chancen. Zwei an der Zahl. Plötzlich hatte der USC Satzbälle, nachdem die Magdeburger mal wieder einem Sieben-Punkte-Rückstand hinterhergeschmettert waren, nachdem sie – per Aufschlagserie von Max Groß – fünf Matchbälle abgewehrt hatten. Plötzlich rochen die Magdeburger also am Erfolg – und scheiterten zu guter Letzt mit einem Angriffsball ins Aus. „Wir haben hohe Wellen im Angriff gezeigt“, sagte Dennis Raab, der Trainer der Drittliga-Volleyballer, zu den Schwankungen seines Teams.