Magdeburg. - Es war bei weitem nicht so, als wären die Volleyballer des USC Magdeburg am Sonnabend in der heimischen Campushalle chancenlos gewesen. Am Ende stand gegen den SV Warnemünde II zwar die inzwischen dritte Drei-Satz-Niederlage in Folge, doch: „Wir haben wieder gezeigt, dass wir mithalten können“, hob Trainer Dennis Raab nach dem vierten Auftritt des Aufsteigers in der Dritten Liga Nord das Positive hervor. Doch klar ist Raab: „Wir müssen langsam anfangen, auch Spiele zu gewinnen.“

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.