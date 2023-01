Der USC Magdeburg hat sich in der 2. Regionalliga Ost stabilisiert. Dies zeigt auch eine starke Serie des Aufsteigers.

USC-Trainer Wendt: „Wir gehören in die Liga“

Magdeburg - Beim USC Magdeburg könnten sie gerade nicht zufriedener und stolzer sein. Denn es läuft prächtig in der 2. Regionalliga Ost. Alle drei Ligapartien im neuen Kalenderjahr gestaltete der Aufsteiger erfolgreich. Jüngst gewann die Mannschaft von Trainer Robert Wendt das Derby beim USV Halle Rhinos mit 81:55 (33:37). Und so hat er sich eine herausragende Lage im Abstiegskampf erarbeitet. Auf Rang sechs steht der USC inzwischen. Die Bilanz in dieser Saison ist nach einer von personellen Sorgen geprägten Hinserie mit sieben Niederlagen und sieben Siegen inzwischen ausgeglichen.