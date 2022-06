Verbandsliga: Fortuna freut sich auf Derby gegen MSC Preussen

Magdeburg - Nils Lange ist der Name des kommenden Gegners egal. Der Gegner könnte also auch 1860 Eisenfuß oder Brechstange 04 oder Blutgrätsche 98 heißen, Lange würde es nehmen, wie es kommt. Es kommt aber am letzten Spieltag der Fußball-Verbandsliga Nord zu einem Stadtderby, wenn der SV Fortuna beim MSC Preussen antritt, wenn der SV Fortuna also am kommenden Sonntag im Germer-Stadion (14 Uhr) den vierten Platz in dieser Nordstaffel absichern möchte. Um dann an der Aufstiegsrunde teilzunehmen. Fakten, die Lange kennt. Fakten, die Lange aber schon in den vergangenen Wochen kaum interessierten. „Vielleicht hatten andere darüber nachgedacht, dass wir es nicht in die Aufstiegsrunde schaffen könnten, ich habe mich nicht so sehr an der Tabelle festgehalten“, erklärte der 20-Jährige nämlich.