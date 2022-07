Fußball-Stadtpokal VfB II bleibt Landesklasse-Schreck

Der VfB Otterleben II steht nach einem wahren Krimi im Finale des Fußball-Stadtpokals. Im Halbfinale lag der Außenseiter in der regulären Spielzeit 1:4 und in der Verlängerung 4:5 gegen Germania Olvenstedt zurück. Am Ende gewann der VfB jedoch im Elfmeterschießen.