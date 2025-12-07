Fußball-Landesliga Nord VfB Ottersleben: Die Serie hält
Der Tabellenzweite lässt auch Saxonia Tangermünde keine Chance.
07.12.2025, 11:39
Ottersleben - Von Daniel HübnerOttersleben. Das nennt man dann ein glückliches Händchen, wahlweise auch das richtige Gespür. Trainer Oliver Malchau hat jedenfalls eine richtige Maßnahme ergriffen am Sonnabend auf dem Kunstrasenplatz am Schöppensteg. Er hat in der 88. Minute Finn-Luca Melzian in die Partie gebracht, und der 19-Jährige hat sich mit einem Tor bedankt – erzielt mit seinem ersten Ballkontakt keine Minute später.