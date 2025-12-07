Ottersleben - Von Daniel HübnerOttersleben. Das nennt man dann ein glückliches Händchen, wahlweise auch das richtige Gespür. Trainer Oliver Malchau hat jedenfalls eine richtige Maßnahme ergriffen am Sonnabend auf dem Kunstrasenplatz am Schöppensteg. Er hat in der 88. Minute Finn-Luca Melzian in die Partie gebracht, und der 19-Jährige hat sich mit einem Tor bedankt – erzielt mit seinem ersten Ballkontakt keine Minute später.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.