Der Landesligist muss sich ob der Witterung alternativen Trainingseinheiten stellen. Doch Trainer Oliver Malchau hofft auf baldige Rückkehr auf den Platz.

Auch sie hoffen auf die baldige Rückkehr an den Ball: Anton Fink und Damian Leuschner (r.).

Ottersleben - Schwimmen kann jeder, es kommt wie so oft aber auf die B-Note an: „Jonas Riemann und Till Schmalz hatten mit Schwimmbrille und Badekappe das beste Equipment“, berichtet Oliver Malchau, der Trainer des VfB Ottersleben. Paddel spielen kann womöglich auch jeder, aber innerhalb der Gemeinschaft vom Schwarzen Weg hat sich ein Doppel ganz besonders hervorgetan mit Paul Wolter und Luca Steinert. „Sie hatten klar die Nase vorn“, so der Coach.