Magdeburg - Für Julian Bauer war das Viertelfinale seiner A-Jugend-Handballer des SC Magdeburg gegen die TSV Hannover-Burgdorf im Vorfeld ein ausgeglichenes Duell auf Augenhöhe. Entsprechend bezifferte der 29-Jährige die Chance auf das Weiterkommen für die Grün-Roten auf 50 Prozent. Im Hinspiel musste sich der SCM am vergangenen Sonntag in Hannover recht deutlich mit 28:33 geschlagen geben. Dennoch sieht Bauer die Wahrscheinlichkeit auf den Halbfinal-Einzug vor dem Rückspiel an diesem Freitag um 19 Uhr in der Hermann-Gieseler-Halle dadurch „nicht mal zwingend“ gesunken.