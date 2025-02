Der 1. BC Magdeburg ist Aufstiegsfavorit. Die Volksstimme blickt auf die Lage des Teams in der 2. Liga.

Magdeburg - Die aktuelle Saison des 1. BC Magdeburg und die abgelaufene Serie ergeben einen starken Kontrast. Schließlich zitterten die Elbestädter im Vorjahr lange um den Ligaerhalt in der 2. Bundesliga im Dreiband und grüßen nun in genau dieser Spielkasse von der Spitze. „Das war so eigentlich gar nicht erwartet“, sagt Mannschaftsleiter Frank Eder. Es stellt sich die Frage: Wie erklärt sich dieser große Unterschied?