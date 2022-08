Warum die Frauen vom BSV 93 vor einer schwierigen Saison stehen

Die Sachsen-Anhalt-Liga der Damen startet in die neue Saison. Während der BSV 93 schon vor dem ersten Anwurf im Kampf um eine vordere Platzierung viele Langzeitverletzte beklagen muss, geht die HSV-Reserve in ein Lehrjahr.

Verletzte, Urlaub: Frank Eckstein hat mit seiner Mannschaft eine Saisonvorbereitung unter widrigen Umständen absolviert. Trotzdem will der BSV 93 oben angreifen.

Magdeburg - BSV 93 gegen TSG Calbe, HSV II gegen SG Kühnau: So lauten die Paarungen zum Saisonauftakt der Handballerinnen in der Sachsen-Anhalt-Liga. Beide Magdeburger Teams gehen mit unterschiedlichen Ambitionen in die neue Serie. Gerade die Olvenstedterinnen werden allerdings schon vor dem ersten Anwurf von Problemen geplagt.