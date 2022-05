Warum es den HSV Magdeburg „schwer getroffen“ hat

Magdeburg - Am 15. Januar gegen 15.20 Uhr hat Finnja Treffkorn den bislang letzten Treffer für ihre Mannschaft erzielt. 48:24 Minuten waren damals in der Partie der Handball-Regionalliga in der B-Jugend bei Grün-Weiß Schwerin gespielt. Ihr Tor bedeutete zugleich den Endstand: Der HSV Magdeburg unterlag mit 16:32 (11:17). Seither traf Treffkorn allenfalls noch im Training oder beim Sportunterricht. Aber nicht mehr im Spiel. „Uns hat es gerade in den letzten 14 Tagen doch schwer getroffen“, sagt ihr Trainer Harry Jahns. Und meint Corona. „Inzwischen ist es eine Lotterie, ich kann nicht sagen, wer kommt und wer nicht“, erklärt der 70-Jährige.