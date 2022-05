FUSSBALL Warum sich Germania Olvenstedt II den Aufstieg redlich verdient hat

Germania Olvenstedt II spielt in der kommenden Saison in der Stadtoberliga. Den Aufstieg haben sich die Schützlinge von Trainer Benjamin Graßhoff redlich verdient. Sie haben die meisten Tore erzielt und die wenigsten kassiert. Heute bestreiten sie ihr vorerst letztes Spiel in der Stadtliga.