Die Magdeburger feiern ihren ersten Sieg in der Wasserballliga Ost. Der spielende Trainer erklärt die Gründe dafür.

Stadtfeld - Das Lob ging zuerst an die Referees. Aus gutem Grund. „Die beiden jungen Schiedsrichter kannte ich noch gar nicht. Aber sie haben entspannt und konsequent ihre Linie durchgezogen, sie waren sehr gut“, applaudierte Patrick Kirchner noch zwei Tage nach dem Sieg den Herren Nabil Wereida und Juri Bendixen, die am vergangenen Sonnabend in der Dynamo-Halle unaufgeregt ihrem Job nachgingen. Und das nächste Lob ging an die Mannschaft, die ebenso unaufgeregt ihren ersten Saisonsieg in der Wasserballliga Ost einfuhr.