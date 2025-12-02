weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
Die Magdeburger feiern ihren ersten Sieg in der Wasserballliga Ost. Der spielende Trainer erklärt die Gründe dafür.

Von Daniel Hübner 02.12.2025, 09:30
Patrick Kirchner (im Wurf) war gegen Wedding der erfolgreichste WUM-Werfer.
Patrick Kirchner (im Wurf) war gegen Wedding der erfolgreichste WUM-Werfer. Eroll Popova

Stadtfeld - Das Lob ging zuerst an die Referees. Aus gutem Grund. „Die beiden jungen Schiedsrichter kannte ich noch gar nicht. Aber sie haben entspannt und konsequent ihre Linie durchgezogen, sie waren sehr gut“, applaudierte Patrick Kirchner noch zwei Tage nach dem Sieg den Herren Nabil Wereida und Juri Bendixen, die am vergangenen Sonnabend in der Dynamo-Halle unaufgeregt ihrem Job nachgingen. Und das nächste Lob ging an die Mannschaft, die ebenso unaufgeregt ihren ersten Saisonsieg in der Wasserballliga Ost einfuhr.