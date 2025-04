Die Oberliga-Handballer des BSV 93 Magdeburg verlieren in Kühnau. Auch ein gut aufgelegter Till Wagner konnte die Niederlage nicht verhindern.

Magdeburg. - Kühnau, immer wieder Kühnau, immer wieder die Probleme mit dem Klisterverbot. Und Probleme mit dem Boden. „Der war total rutschig“, sagte Thorsten Lantzsch, der erneut für den erkrankten Trainer Sven Liesegang in die Bresche sprang. Und der dann zur Kenntnis nehmen musste: „Alles sah im Umschaltspiel bei uns so langsam aus.“ Beim BSV 93, der letztlich seine zehnte Saisonniederlage in der Handball-Oberliga bei der SG Kühnau kassierte.