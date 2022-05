SVE kehrt in die Erfolgsspur zurück

Nach zuletzt zwei Niederlagen in Serie konnte der SV Eintracht Salzwedel mal wieder ein Erfolgserlebnis feiern.

Salzwedel - Durch einen 4:1 (2:1)-Heimerfolg über den Möringer SV meldete sich die Mannschaft von Helge Kietzke im Aufstiegsrennen zurück und erobert zumindest für 24 Stunden die Tabellenführung.

Auf der anderen Seite belohnte sich Möringen für einen couragierten Auftritt nicht. Schlimmer noch: Weil der Post SV Stendal gegen Rossau gewann, rutscht der MSV auf dem letzten Rang ab. Der überraschende Beetzendorfer Heimsieg über Uchtspringe sorgt zudem dafür, dass die Mission Klassenerhalt eigentlich nur noch rein rechnerisch möglich erscheint.

Auf der Salzwedeler Flora waren die Fronten vom Anpfiff weg klar. Salzwedel war der Favorit und war auch sichtlich um Spielkontrolle bemüht. Allerdings wurde auch relativ schnell deutlich, dass sich die 09er ausgerechnet im Saisonendspurt wohl nicht in ihrer besten Form befinden.

Die Gäste aus Möringen standen indes kompakt und suchten im Umschaltspiel ihr Glück. Weil die gastgebende Eintracht im ersten Durchgang das Tempo vermissen ließ, kaum Tiefe im Spiel fand und sich auch immer mal wieder unnötige Ballverluste leistete, hatte Möringen defensiv auch eigentlich kaum Probleme, die Salzwedeler Angriffe zu verteidigen.

In der 17. Minute kamen die Platzherren das erste Mal zum Abschluss, doch Lukas Biermann fand nach Vorlage von Luca Nowak in MSV-Keeper Steven Wittrien seinen Meister. Direkt im Gegenzug gab es dann aber die Großchance für die Ostaltmärker. Axel Jaeger fand im Zentrum Niklas Wendt, der jedoch im letzten Moment von Julian Seehausen gestört wurde. Der Abwehrspezialist grätschte zwar mehr von hinten rein, spielte aber laut Ansicht von Schiedsrichter Norman Schütze klar den Ball.

In der 20. Minute dann wieder Salzwedel. Pascal Kreitz brachte das Leder einfach mal auf dem zweiten Pfosten, wo Stefan Schmidt-Seifert das Kopfballduell gewann und zum 1:0 einnickte. Obwohl Biermann per direkt getretenen Freistoß das 2:0 auf dem Fuß hatte (32./Latte), gab diese Führung den Salzwedeler nicht die gewünschte Sicherheit.

Möringen konnte immer wieder offensive Akzente setzen und kam in der 33. Minute dann auch zum Ausgleich. Philip Lauck legte den Ball an Seehausen vorbei und ging mit Tempo auf das SVE-Tor zu. Vor dem Schlussmann Dennis Röhl blieb Lauck cool und verwandelte durchaus sehenswert in den linken oberen Winkel - 1:1.

Nach diesem Ausgleich hatte Salzwedel zwar weiter mehr Ballbesitz und ließ die Kugel phasenweise auch gut laufen. Allerdings fehlte den Westaltmärkern komplett die Tiefe, weshalb Torraumszenen Mangelware blieben. Dennoch kam Salzwedel noch vor dem Pausentee zum 2:1.

Treffer zum 2:1 gleich doppelt umstritten

Allerdings war dieser Treffer gleich zweimal etwas umstritten. Kreitz spielte den Ball in die Tiefe auf Biermann. Chris Rosentreter wollte zwar auf Abseits stellen, rückte allerdings zu spät nach vorne, weshalb Biermann komplett alleine auf Wittrien zulief. Biermann zögert anschließend lange und spielte dann auch noch quer auf Schmidt-Seifert, der ebenfalls schon gefährlich weit vorne stand und das Leder dann nur noch ins leere Tor einschieben musste. Am Ende blieb die Fahne aber in beiden Fällen unten, weshalb der Treffer auch zählte.

In den zweiten 45 Minuten ist die Geschichte schnell erzählt. Möringen versuchte nach dem Seitenwechsel nochmal offensive Akzente zu setzen, brachte aber keinen einzigen Torschuss mehr zustande.

Salzwedel hatte dagegen nun deutlich Hoheit im Zentrum und machte auch relativ schnell kurzen Prozess. Erst erhöhte Kreitz auf 3:1 (58.) und in der 70. Minute staubte der eingewechselte Florian Förster zum 4:1 ab. Das war natürlich dann auch die Entscheidung in der Partie.

In der Schlussphase der Begegnung hätte der Favorit noch weitere Treffer erzielen können, ließ die Möglichkeiten aber liegen. So blieb es schließlich beim verdienten aber glanzlosen 4:1-Heimerfolg für die Elf von Trainer Helge Kietzke.

Statistik:

SV Eintracht Salzwedel 09: Röhl - Seehausen, Roth, Holtermann, Kreitz, Biermann (80./Wagner), Gille, Schmidt-Seifert (79./Minkus), Wulff (75./Stolz), Nowak (71./Meineke), A. Müller (63./Förster).

Möringer SV: Wittrien - Mayer (45./Schilling) Ziesmann, Wendt, Philipp, Rosentreter, Drawehn (72./Damker), Lauck, Eggert, Jaeger, Mauer.

Torfolge: 1:0 Stefan Schmidt-Seifert (20.), 1:1 Philip Lauck (33.), 2:1 Stefan Schmidt-Seifert (42.), 3:1 Pascal Kreitz (58.), 4:1 Florian Förster (70.).

SR: Norman Schütze.

Besondere Vorkommnisse: Keine.

Zuschauer: 74.