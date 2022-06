Calbe feiert zum Abschluss Sieg und den Pokal

Calbe - Nach Spielende richteten sich die ersten Danksagungen an die Gäste aus Winningen. Sie machten sich auf den Weg nach Calbe, um sich würdig aus der Landesklasse zu verabschieden. Im Anschluss sahen die Gäste sich noch die zahlreichen Ehrungen an. Die D-Jugend der TSG Calbe wurde als Spielgemeinschaft mit Barby Kreisklassen-Meister, die B-Jugend sicherte sich das Double aus Meisterschaft und Pokalsieg, die zweite Mannschaft belegte in der Aufstiegsrunde der 2. Kreisklasse Rang zwei und spielt in der kommenden Saison eine Liga höher.