Am Abschlussspieltag der Fußball-Landesliga geht es für Spitzenreiter Union Schönebeck im Duell gegen Havelwinkel Warnau um alles oder nichts. Verein bietet Rahmenprogramm.

Im Hinspiel am Osterwochenende behielten Denny Piele (M.) und Union Schönebeck die Oberhand gegen Warnau. Auch diesmal soll es so laufen.

Schönebeck. - Der Verein Union Schönebeck hat für den Sonnabend so einiges geplant. Bereits ab 13 Uhr werden die U9 und U10 Turniere absolvieren. Ab 13.45 Uhr wird die Altherrenmannschaft der Elbestädter gegen die Kleinfeldherren antreten. Zudem gibt es ab 15 Uhr Freibier und Fassbrause, solange der Vorrat reicht. Für die Kleinsten wird eine Hüpfburg aufgebaut. Zusammen mit dem Partner CleverFit können die Zuschauer ihr Glück am Rad oder bei einer Verlosung herausfordern und attraktive Preise gewinnen. Der wichtigeste Programmpunkt startet aber um 15 Uhr, wenn es für den Fußball-Landesliga-Spitzenreiter Union Schönebeck am letzten Spieltag um alles geht. Zu Gast auf der Anlage ist der SSV Havelwinkel Warnau, die „wohl heißeste Mannschaft derzeit“, wie Schönebecks Coach André Hoof meint.