Sport und Wohnen beim 16. Schönebecker Solecup verbinden

Schönebeck - Mit großer Kreativität füllt in diesem Jahr die Wohnungsbaugenossenschaft (WBG) Schönebeck die Partnerschaft mit dem Schönebecker Solecup aus. So haben die Verantwortlichen um Vorstandsmitglied Matthias Goldschmidt in Zusammenarbeit mit den Organisatoren ein eigenes Angebot sportlicher Betätigung mit hohem Spaßfaktor entwickelt, der die Zuschauer unter dem Titel „WBG-Fun-Fitness“ interessieren soll. „Wir wollen wohnen auch ein wenig erlebbar machen“, so Goldschmidt.