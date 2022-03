TSG Calbe behält im Saale-Derby gegen Groß Rosenburg die Oberhand

Groß Rosenburg - Unter einem besonderen Stern stand das Saale-Derby zwischen Rot-Weiß Groß Rosenburg und der TSG Calbe. Mit Trauerflor am Arm liefen die Spieler der Rot-Weißen auf - in Andenken an einen verstorbenen ehemaligen Spieler. Auf dem Platz bündelten sich die Emotionen dann zum Positiven. Auch wenn der Landesklasse-Aufsteiger gegen die TSG Calbe mit 1:6 (1:3) verlor, war Rot-Weiß-Coach Sven Rehren erneut zufrieden mit dem Auftritt seiner Mannschaft. „Der Wille, Einsatz und die Euphorie stimmen“, sagt er. „Wir müssen bloß aufhören, Gastgeschenke zu verteilen.“