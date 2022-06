TSG Calbe fährt in Unterzahl Heimsieg ein

Hendrik Kluge (vorn) und seine Mitspieler der TSG Calbe ließen sich vom SV Plötzkau nicht aufhalten. Teilweise hitzig ging es in den Zweikämpfen beider Mannschaften zu.

Calbe - Die Emotionen kochten in der 65. Minute über. Calbes Alexander Voigt und Plötzkaus Pascal Fechtner bekamen sich nach einem Zweikampf in die Haare. Allerdings brachten beide Parteien die Situation wieder unter Kontrolle. Der Handshake wurde ausgeführt, doch die restlichen Mannschaftsteile hatten noch reichlich Redebedarf. Und Schiedsrichter Sebastian Knick ordentlich zu tun. Gleich vier Gelbe Karten verteilte der Unparteiische in der Landesklasse-Partie zwischen der TSG Calbe und dem SV Plötzkau. Da es für Voigt die zweite im laufenden Spiel war, musste er den 3:1 (2:1)-Sieg seiner TSG von der Tribüne aus beobachten.