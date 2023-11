Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Calbe. - Mit großen Schwierigkeiten hatte Peter Weiß am Sonnabend nicht zu kämpfen. Als Vertretung von Andreas Wiese, der auf einem Lehrgang weilte, übernahm Weiß die Geschicke des Handball-Sachsen-Anhalt-Ligisten TSG Calbe im Heimspiel gegen den HSV Magdeburg. „Man hilft ja gerne aus, wenn Andreas zeitlich nicht kann“, hielt Weiß fest. Bauchschmerzen musste der Coach auch nicht haben, denn seine Spieler setzten genau das um, was verlangt wurde. „Die Mannschaft hat nach dem Auftritt in Schönebeck den Fans die richtige Reaktion gezeigt“, hielt ein zufriedener Weiß nach dem deutlichen 36:26 (17:11)-Heimsieg gegen die Landeshauptstädter fest.