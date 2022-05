Rot-Weiss Staßfurt will Tabellenführung verteidigen

Tim Steffen (am Ball) und die Sachsen-Anhalt-Liga-Handballer von Rot-Weiss Staßfurt fühlen sich in der Rolle des „Gejagten“ wohl und wollen diese auch beim USV Halle II verteidigen.

Halle/Staßfurt - Die schwierige Trainingswoche, von der Trainer Sebastian Retting zuvor berichtet hatte, war am Ende nicht mehr zu sehen. Mit 31:13 fegten die Sachsen-Anhalt-Liga-Handballer des HV Rot-Weiss Staßfurt am vergangenen Wochenende über den HSV Magdeburg hinweg und festigte so seinen Platz an der Tabellenspitze. Von einer ähnlich holprigen Woche kann der Coach der Bodestädter diesmal nicht berichten. „Es lief deutlich besser. Der eine oder andere Spieler kam wieder zurück, nur Calvin Kleineidam musste arbeitsbedingt passen. Wir hatten ein sehr gutes Abschlusstraining und am Dienstag, als ich selber nicht dabei sein konnte, hat mir mein Trainerkollege Sebastian Scholz das gleiche berichtet“, erklärt Retting.