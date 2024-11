Emilia Lingott, Anne Witzki, Valeria Keller, Annemarie Werner (von links) und Co. konnten mit dem VC 97 Staßfurt II den dritten Sieg im vierten Saisonspiel der Volleyball-Landesklasse bejubeln.

Staßfurt/awi/zbu/tzs. - Am vergangenen Sonntag ging es für die zweite Frauenmannschaft des VC 97 Staßfurt in den nächsten spannenden Spieltag der Volleyball-Landesklasse. Die Staßfurterinnen trafen in ihrer Heimsporthalle des Dr.-Frank-Gymnasiums auf zwei knifflige Gegner, mit der Spielgemeinschaft Volleyball Altmark und dem VfB Ottersleben.