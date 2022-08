Trainingsauftakt bei Rot-Weiss Staßfurt

Staßfurt - Viel Zeit, es wie im Vorjahr langsam angehen zu lassen, bleibt den Staßfurtern dabei diesmal nicht. Aber die hat die Mannschaft auch nicht nötig. „Wir hatten nicht wie letztes Jahr sieben Monate frei. Sich ein bisschen einlaufen, um wieder in Tritt zu kommen, konnte jeder in der freien Zeit privat machen. Das habe ich den Spielern auch vor der Pause so gesagt. Am 10. September geht es schon los, da können wir uns nicht lange mit dem läuferischen Grundlagenteil der Vorbereitung aufhalten“, macht Coach Retting klar.