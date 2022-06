TTC „Glück Auf“ Staßfurt hat Fortuna auf der Seite

Steffen-Tobias Beyer und der TTC „Glück Auf" Staßfurt entledigten sich durch den Sieg in Köthen endgültig aller Abstiegssorgen in der Tischtennis-Landesliga.

Köthen/Staßfurt - Dabei schien es zunächst überhaupt nicht nach den Plänen des TTC zu laufen. Die Gastgeber erwischten in den Doppelspielen den klar besseren Start. Yannik Henke und Maik Amme mussten sich ihren Gegnern Carlo Faber und Christoph Schiller in vier Sätzen geschlagen geben. Sebastian Busche und Steffen-Tobias Beyer unterlagen dem Köthener Duo Tom Bugner/Philipp Köstler bereits nach drei Durchgängen. Staßfurts Mannschaftskapitän Busche schwante zu diesem Zeitpunkt bereits Böses: „Wir sind nicht gerade verheißungsvoll gestartet. Wir spielten schlecht und es sah so aus, dass es für uns an diesem Tag schlecht laufen würde“, blickte er zurück.