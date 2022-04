Verkehr: Immer mehr Unfälle mit Wild im Salzlandkreis

Staßfurt/Schönebeck - Kaum ein Wochenende vergeht auch im Salzlandkreis ohne Polizeimeldungen. Hier ein Raser, dort ein Drogendelikt und immer wieder auch Unfälle. Jeden Tag gibt es auf den Straßen im Kreis Verkehrsunfälle. Im Jahr 2021 gab es im Salzland 4892 Verkehrsunfälle. 127 mehr als in 2020. Das teilt die Polizei jetzt in ihrer jährlichen Unfallstatistik mit. Bei 448 Unfällen gab es einen Personenschaden. In 2020 waren es noch 510. Acht Menschen sind im Jahr 2021 bei einem Verkehrsunfall ums Leben gekommen. 2020 waren es noch zwölf.