Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Westeregeln - Was wenige Augenblicke vorher noch nicht klappte, gelang schließlich in der 53. Minute: „Jetzt auch noch ein Kempa-Trick“, freute sich Matthias Klockmann über die Lautsprecher in der Westeregelner Sporthalle nach dem Treffer von Lennart Keil zum zwischenzeitlich 30:25. Am Ende gewann der SV Wacker nach einer deutlichen Leistungssteigerung mit 33:30 (16:16) gegen den SV Irxleben und baute sein Polster auf Rang vier aus.