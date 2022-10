Anke Thiermann von der SG Einheit Stendal geehrt

Anke Thiermann hat seit 20 Jahren die Organisation der Senioren-Altmark- Open in ihren Händen.

Stendal - Uwe Meyer

Die SG Einheit Stendal kann in diesem Jahr auf 20 Jahre Senioren-Altmark-Open zurückblicken. Der sportliche Erfolg dieses Turniers lässt immer wieder auf sich aufmerksam machen. Diejenigen, die im Hintergrund die Fäden ziehen, sollten aber dann und wann ebenso Erwähnung finden.

So hat nunmehr seit 20 Jahren Anke Thiermann die Organisation der Senioren Altmark Open fest im Griff. Die Finanzwartin der SG Einheit leitet dieses Turnier mit großem Geschick und Fingerspitzengefühl. „Das ist nicht immer leicht“, äußerte sich der Vereinsvorsitzende Timo Poetzsch dazu.

Weiter meinte Poetzsch: „Um dieses Turnier Jahr für Jahr immer wieder attraktiv zu gestalten, ist es erforderlich, auf alle Spielerinnen und Spieler einzugehen, so dass am Ende ein sauberer Ablaufplan entstehen kann. Dazu gehören viele kleine Bausteine, die die Organisation eines solchen Events betreffen, sowie unzählige Kleinigkeiten, die in der Summe wichtig werden. Ohne unsere Sponsoren und die vielen Helfer hätte dieses Turnier auch nicht diese Klasse und die Wertigkeit. Anke Thiermann ist seit vielen Jahren eine der tragenden Säulen bei uns und darauf können wir alle sehr stolz sein.“