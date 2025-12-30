Nichts geht mehr vor Silvester in der Hundepension „WieWau“ bei Seehausen. Die Inhaberin weiß: Manch' Herrchen flüchtet vor der größten Knallerei gar auf die Autobahn.

Asyl in der Böllernacht - abgelegene Hundepension im Raum Stendal ist über Silvester ausgebucht

Ein Hund hält ein Plakat gegen Silvesterfeuerwerke hoch. Dieses „Bild“ wird vor der Jahreswende 2025/2026 im Landkreis Stendal eifrig in den sozialen Medien geteilt.

Seehausen. - Das Telefon hat sich warmgeklingelt dieser Tage. Katrin Blume, Inhaberin der Hundepension und -schule „WieWau“ in Gehrhof bei Seehausen (Altmark), hat für Silvester weit mehr Anfragen als sie Hunde aufnehmen kann. „Und wer jetzt keinen Platz bekam, bucht gleich einen fürs nächste Jahr.“