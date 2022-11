Lok Stendal im Stile einer Spitzenmannschaft

Der 1. FC Lok Stendal hat am Sonntag die schwierige Auswärtspartie beim Haldensleber SC mit 2:0 (1:0) gewonnen.

Haldensleben - Felix Knoblich und Florian Stark trafen für die Mannschaft von Jörn Schulz. Die 213 Zuschauer im Waldstadion sahen einen engagierten Start der Gäste. Mattes Flöther zog aus der Distanz ab und der Ball klatschte an die Latte. Switala wäre chancenlos gewesen. Die frühe Führung gelang den Stendalern drei Minuten später. Johannes Mahrhold brachte eine Flanke in den Strafraum, die Haldenslebens Mäde vor die Füße von Felix Knoblich verlängerte. Der Linksverteidiger nahm den Ball direkt und schoss ihn sehenswert in die lange Ecke.