Burgschützen begrüßen 40 Sportler

Walternienburg - twa/sza

Schon in der laufenden Woche wurde der Parcours von den fleißigen Helfern gestellt. Am Freitag reisten viele Gäste am Turnierplatz an, um am Vorabend Freundschaften zu vertiefen und Erlebnisse auszutauschen.

Am Samstagmorgen kamen dann noch weitere Schützen aus mehreren Bundesländern zum Turnier. So waren bei schönem Wetter 40 Schützen am Start. Eine große Herausforderung für das ganze Team der Burgschützen. Gegen 10 Uhr erfolgte die offizielle Begrüßung der Schützen durch den Ortsbürgermeister Jörg Hausmann und den Vorsitzenden der Burgschützen Heiko Block. Dann konnte es nach einer Einweisung durch den stellvertretenen Vorsitzenden Thomas Waßerberg in den Parcours mit 24 Zielen gehen.

Diese Ziele waren zum Teil sehr anspruchsvoll oder auch trickreich. So musste von einem selbstgebauten Hochstand im sitzen auf einem Toilettenbecken geschossen werden. Des Weiteren wurde ein überdimensionales Handytelefon aufgestellt, wo man erst zwei Zahlen schießen und dann den grünen Hörer treffen musste, um die Zahlen werten zu können. Genauso schwierig war der Schuss am Bogenplatz, wo man von sehr tief unten schießen musste bzw. manche Schützen im Liegen schossen, also vollen Körpereinsatz zeigten.

Spannung an Tag zwei

Am Sonntag, nach einem ausgiebigen Frühstück, ging es dann auf eine weitere Runde in den Parcours zur sogenannten Hunterrunde. Dabei musste je ein Pfeil je Ziel geschossen werden, außer am Handytelefon. Da kam es dann für jeden Schützen auf Präzision an. Wurde das Ziel verfehlt, gab es keine Punkte.

So wurde es am zweiten Tag noch einmal spannend, denn es ging auch um die Mannschaftswertung und den begehrten Pokal. Die Ziele sollten aber auch Spaß bereiten.

Nach der Auswertung der Schießkarten und dem Ausfüllen der Urkunden fand die Siegerehrung durch Heiko Block, Hubert Vollroth und Thomas Waßerberg statt. Die Mannschaftswertung gewann das Team der Rathenower Bogenfüchse, das den Wanderpokal in die Höhe streckte.

Am Ende der Siegerehrung gab es noch ein besonderes Highlight. Der Vorsitzende der Burgschützen, Heiko Block, überreichte Sabine Leinung und Thomas Scheunemann vom Bogensport Bördeland ein großes Bild als Anerkennung für die Eröffnung ihrer Bogenhalle in Biere und den ständigen 3D-Talsberg-Parcours mit 78 3D-Zielen in der Nähe von Welsleben.

Nach der Siegerehrung konnten alle Schützen die Heimreise antreten. Einen Dank richten die Bogenschützen an alle Sponsoren, Unterstützer, das gesamte Küchenteam, das Parcoursteam und auch an die Familienangehörigen ihrer Schützen, ohne die solch ein Turnier nicht möglich wäre.